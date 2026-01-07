Conductor en estado de embriaguez atropelló a motociclista y lo arrastró por casi un kilómetro

Un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 3 de enero en Ciudad de México dejó como saldo la muerte del motociclista Roberto Hernández, quien perdió la vida tras ser atropellado y arrastrado por un vehículo conducido por una automovilista que ya fue plenamente identificada por las autoridades.

Tras conocerse el caso, que generó una profunda indignación pública, comenzó a circular en redes sociales un impactante video en el que se observa a un motociclista siendo arrastrado por un automóvil durante varios metros. Diversos medios replicaron la grabación y la vincularon con el hecho ocurrido en la alcaldía de Iztapalapa; sin embargo, una verificación del origen del material permitió establecer que el video no corresponde al caso de Roberto Hernández.

Las imágenes registran un accidente ocurrido la noche del 28 de octubre de 2025 en la carretera Modasa–Lunawada, en el estado de Gujarat, India.

De acuerdo con reportes policiales citados por el medio India Times, el motociclista Sunil Machhar se desplazaba junto a su suegro, Dinesh Charel, cuando ambos fueron embestidos por un automóvil. Tras el impacto, el acompañante salió expulsado hacia un costado de la vía, mientras que Machhar y su motocicleta quedaron atrapados en la parte frontal del vehículo.



El automóvil continuó avanzando en esas condiciones durante aproximadamente 750 metros, hasta que una familia que transitaba por la misma carretera logró alcanzarlo y obligar al conductor a detenerse. Durante el recorrido, el motociclista cayó del vehículo y fue parcialmente arrollado antes de quedar tendido sobre el asfalto.

Las autoridades locales detuvieron al conductor y a su acompañante, quienes presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol. Fueron identificados como Manish Patel, maestro de primaria, y su hermano Mehul Patel, agricultor. Ambos enfrentan cargos relacionados con conducción temeraria y lesiones graves, mientras se evalúa la posible cancelación definitiva de la licencia de conducir de Manish, así como eventuales sanciones administrativas en el ámbito educativo.