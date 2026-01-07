En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Conductor en estado de embriaguez atropelló a motociclista y lo arrastró por casi un kilómetro

Conductor en estado de embriaguez atropelló a motociclista y lo arrastró por casi un kilómetro

Comenzó a circular en redes sociales un impactante video en el que se observa a un motociclista siendo arrastrado por un carro durante varios metros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad