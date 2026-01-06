Reconocida actriz de Marvel fue diagnosticada con daño cerebral tras un accidente

La actriz canadiense Evangeline Lilly, reconocida por sus papeles en la serie Lost y en la saga Ant-Man del universo Marvel, informó que fue diagnosticada con daño cerebral como consecuencia de un accidente sufrido el año pasado. La revelación la hizo a través de sus redes sociales, donde compartió detalles sobre su estado de salud y el proceso de recuperación que enfrenta.

Lilly, de 46 años, explicó que en mayo de 2025 se desmayó mientras se encontraba en una playa de Hawái, lo que provocó una caída frontal contra una roca. En ese momento no dimensionó la gravedad de las secuelas, pero tras varias evaluaciones médicas confirmó que gran parte de su cerebro está funcionando con una capacidad disminuida.

En un video reciente, la actriz señaló que ahora su prioridad es trabajar junto a especialistas para entender a fondo lo que ocurrió y asumir el complejo camino de la rehabilitación. Reconoció que no es un proceso sencillo ni alentador, especialmente porque siente que ha pasado gran parte de su vida “trabajando duro”, pero entiende que es necesario enfocarse en su salud.

En el texto que acompañó la publicación, Lilly confesó que, por un lado, le resultó tranquilizador saber que su deterioro cognitivo no estaba relacionado únicamente con la perimenopausia; sin embargo, también admitió que fue desconcertante asumir que revertir las deficiencias será una lucha exigente.



La condición médica la obligó a reducir su ritmo de vida y a vivir lo que describió como las Navidades más tranquilas de los últimos 14 años, desde el nacimiento de su hijo. En ese sentido, aseguró sentirse agradecida y bendecida por haber podido detenerse y priorizar su bienestar. Asimismo, aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de cariño y preocupación recibidas por parte de sus seguidores.

La publicación generó una ola de apoyo en redes sociales, acumulando cerca de 63.000 'me gusta' y mensajes solidarios de colegas del medio artístico, entre ellas Michelle Pfeiffer y Alyssa Milano.

Según explicó la propia actriz, se trata de una lesión craneoencefálica cerrada, lo que significa que no presenta señales visibles a simple vista. Este tipo de traumatismos puede manifestarse con síntomas como sensación de aturdimiento, cambios en el estado de ánimo o el comportamiento, confusión, dolores de cabeza persistentes, fatiga, mareos, dificultades de memoria y concentración, así como zumbidos en los oídos.