Sociedad  / Reconocida actriz de Marvel fue diagnosticada con daño cerebral tras un accidente

Reconocida actriz de Marvel fue diagnosticada con daño cerebral tras un accidente

La actriz reveló que fue diagnosticada con daño cerebral tras una caída sufrida en una playa de Hawái y que ahora se enfocará en un exigente proceso de recuperación.

