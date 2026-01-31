Copa Airlines reestablecerá la venta de tiquetes entre Estados Unidos y Venezuela

Copa Airlines confirmó el restablecimiento de la venta de boletos desde y hacia Estados Unidos y Venezuela, luego de que se reabriera oficialmente el servicio aéreo entre ambos países. La aerolínea informó que, desde el 30 de enero de 2026, los pasajeros volvieron a comprar tiquetes, tras la autorización emitida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Los cambios y cancelación de venta de boletos se dieron en medio de un contexto de alertas de seguridad y tensiones geopolíticas en la zona del Caribe y Venezuela, que complicaron la operación aérea regular. La información destacó que varias aerolíneas suspendieron sus vuelos tras advertencias de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos sobre posibles riesgos al sobrevolar determinados espacios aéreos.

Mientras tanto, las conexiones con Estados Unidos estuvieron sujetas a autorizaciones oficiales del gobierno estadounidense para permitir nuevamente la operación entre ambos países.

Con la expedición de la orden que habilita el restablecimiento del servicio aéreo, Copa Airlines reactivó la comercialización de los vuelos, lo que representa un alivio para miles de pasajeros que se vieron afectados por la suspensión.



La aerolínea reiteró que continuará informando cualquier novedad a través de sus canales oficiales, mientras se normaliza gradualmente la operación en estas rutas internacionales.