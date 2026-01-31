En vivo
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Copa Airlines reestablecerá la venta de tiquetes entre Estados Unidos y Venezuela

Luego de tensión en el Caribe, las alertas aéreas emitidas por Estados Unidos y tras los dialogos entre ambas naciones, las aerolíneas comienzan a activar su operación con normalidad.

Copa Airlines (1).jpg
Avión de la aerolínea Copa Airlines.
Foto: imagen de archivo, Blu Radio.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

