Crece la tensión: nuevo y potente despliegue militar de EEUU va rumbo a costas venezolanas

Estados Unidos anunció el envío de otro buque al Caribe Sur, mientras hay voces desde el Congreso estadounidense muy duras luego de que el presidente Gustavo Petro dijera que el Cartel de los Soles no existe.

Presidente Petro entregó nuevos detalles sobre ataque a policías en Amalfi. Foto: Presidencia - Joel González

Este nuevo despliegue está siendo confirmado por la agencia Reuters; llegaría la próxima semana a costas venezolanas. Se trata del buque USS Lake Erie, equipado con misiles guiados, dos cañones de 127 milímetros, dos sistemas de lanzamiento tipo MK, este tiene 61 celdas para misiles; se trata de un panel vertical de lanzamiento de misiles y además puede transportar hasta dos helicópteros tipo SH-60.

Además está el submarino USS Newport News, que hasta ahora no se había revelado cuál era el tipo; es uno clase Los Ángeles, es decir de propulsión nuclear y de ataque rápido: viene equipado con torpedos, misiles Tomahawk de largo alcance.

Se espera que lleguen en la próxima semana; por supuesto esto eleva las tensiones en una región que ya prácticamente está cercada, hay que recordar que va en camino el grupo anfibio USS Iwo Jima, que comprende tres buques y que ya en inmediaciones al Mar Caribe se encuentran al menos dos de los tres destructores desplegados, el USS Gravely y el USS Jason Dunham.

El USS Sampson aún se mantiene en las costas de Panamá. Es un despliegue que se da al tiempo en el que Estados Unidos está fortaleciendo sus operativos antinarcóticos y dándole golpes a carteles.

Ayer por ejemplo, se declaró culpable en una corte Nueva York el mayo Zambada, uno de los cabecillas del Cartel de Sinaloa, este ha sido acusado de colaborar con el Cartel de los Soles. La fiscal general Pam Bondi aseguró que Zambada morirá en una cárcel federal y le envió un mensaje claro a todos los demás capos.

"No hemos terminado aún. Por órdenes del presidente Trump seguiremos peleando hasta que el último jefe de cartel esté tras las rejas en suelo estadounidense, en una prisión estadounidense por el resto de su vida", dijo la fiscal Pam Bondi.

Hay que recordar que Nicolás Maduro es considerado como el cabecilla del Cartel de los Soles, una organización terrorista. Y a propósito de los despliegues, quien ha estado muy vocal con respecto a esos activos en las costas de Venezuela es el representante por Florida Carlos Jiménez, republicano, quien escribió en las últimas horas que como miembro del Comité de Servicios Almohadas puede confirmar que esta es la presencia militar más grande que jamás haya tenido Estados Unidos en las costas de Venezuela.

Nicolás Maduro // Foto: AFP

Ese mismo representante le dijo al presidente Petro que había firmado su propia sentencia. Citó un trino del presidente donde Petro reclamaba que el Cartel de los Soles no existe, sino que es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos.

