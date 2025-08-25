Publicidad

EE. UU. habría enviado más buques de guerra al Caribe para enfrentar a carteles de Venezuela

Washington señaló que estas operaciones están dirigidas contra organizaciones designadas como ‘narco-terroristas’.

Trump - Maduro
Trump - Maduro
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 25, 2025 09:53 p. m.

Estados Unidos reforzó su presencia militar en el Caribe sur con el envío de nuevas unidades navales, como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para combatir a los carteles latinoamericanos de la droga. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país está preparado para defenderse de cualquier amenaza.

Fuentes consultadas por Reuters confirmaron que el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles guiado, y el USS Newport News, un submarino de ataque nuclear, se unirán a la flota desplegada en la región a comienzos de la próxima semana.

La medida se suma al arribo de un escuadrón anfibio compuesto por el USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, con 4.500 efectivos a bordo, incluidos 2.200 marines, que ya navegan cerca de Venezuela.

Washington ha señalado que estas operaciones están dirigidas contra organizaciones designadas como “narco-terroristas”, entre ellas el Cartel de Sinaloa, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua.

Desde Caracas, Maduro juró que “a Venezuela no la toca nadie” y afirmó que el sistema de defensa nacional está desplegado “las 24 horas” del día.

“El imperio de los Estados Unidos con sus amenazas ilegales, inmorales y criminales no podrá contra nosotros. Esta tierra no la toca nadie, esta tierra es sagrada”, dijo en su programa semanal transmitido por VTV.

El mandatario aseguró que más del 90 % de la población rechaza los anuncios de Trump y calificó la estrategia antidrogas de Washington como “un fracaso”, insistiendo en que Venezuela “es territorio libre de narcotráfico”.

Además, denunció que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, “odia a Venezuela” y estaría detrás de los planes contra su gobierno.

