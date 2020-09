¿Cuál es la situación actual de España frente a la pandemia?

El periodista Enrique Rodríguez señaló que el panorama en España “es malo”, pues los casos del COVID-19 siguen en aumento y la ciudad de Madrid se convierte en el foco de la pandemia.

Los madrileños tienen restringida la movilidad, no pueden asistir a lugares sociales y deben permanecer en confinamiento para evitar nuevos contagios.

“La economía se vuelve a ralentizar, la gente no consume y afecta considerablemente la economía del país”, afirmó.

Señaló que uno de los problemas más grandes sobre el manejo de la pandemia, es que el Gobierno no está realizando el rastreo correcto de los casos y no se hace seguimiento sobre los nuevos contagios, lo cual se convierte en una problemática porque no se conoce a ciencia cierta cómo avanza la enfermedad.

“Hay enfrentamiento político en medio de la pandemia, cada gobernación tiene un método diferente”, afirmó.

