Cuatro periodistas de medios internacionales muertos en ataque a hospital de Nasser de Gaza

Cuatro periodistas que trabajaban para agencias de noticias y televisiones internacionales murieron en el ataque este lunes al hospital Nasser de Gaza, según los últimos datos del Gobierno gazatí, que sitúa en 244 los periodistas asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023.

Se trata, según informó en un comunicado, de Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia AP, entre otros medios) y Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC).

Según informó Reuters, además de su camarógrafo muerto, otro fotógrafo, Hatem Khaled, resultó herido.

La ofensiva israelí en la Franja Gaza se ha convertido desde su inicio en octubre de 2023 en una de las guerras más mortíferas desde hace décadas para los periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés).

Muchos han perdido la vida en ataques del Ejército israelí dirigidos directamente contra ellos, como es el caso de los últimos seis fallecidos antes de los de este lunes: los reporteros Anas al Sharif (el objetivo del ataque) y Mohammed Qreiqeh, y los operadores de cámara Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa, todos ellos trabajadores de la cadena catarí Al Jazeera; así como el periodista Mohammed Khalidi, de la plataforma digital palestina Sahat.

El pasado mayo, Reporteros Sin Fronteras pidió a la Corte Penal Internacional que los periodistas palestinos puedan comparecer como víctimas, y no solo como testigos, en su investigación para determinar si Israel ha cometido crímenes de guerra durante su ofensiva contra la Franja de Gaza.

Los reporteros gazatíes son los únicos que informan sobre lo que sucede en Gaza, ya que Israel veta la entrada al territorio israelí de la prensa internacional, a pesar de las múltiples ocasiones en que se le ha solicitado.