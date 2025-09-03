Curiosa conversación entre Putin y Xi Jinping: hablaron de inmortalidad y trasplante de órganos

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, fueron captados en una conversación privada que abordó la inquietante posibilidad de la inmortalidad biotecnológica.

Este intercambio, registrado por la cadena estatal china CCTV antes de un desfile militar en Pekín, reveló un interés compartido en el futuro de la vida humana y cómo la tecnología podría redefinir sus límites.

Durante su camino hacia la Plaza de Tiananmén, el traductor de Putin fue escuchado en chino afirmando que "la biotecnología está en continuo desarrollo" y, tras una frase inaudible del líder ruso, añadió que: "Los órganos humanos se pueden trasplantar continuamente. Cuanto más se vive, más joven se vuelve, e incluso se puede alcanzar la inmortalidad".

Esta fotografía colectiva distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik muestra al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente chino Xi Jinping interactuando durante una ceremonia de bienvenida en el Tercer Foro de la Franja y la Ruta en Beijing el 17 de octubre de 2023. Foto: AFP.

La discusión profundizó en la idea de que, gracias a estos avances, se podría vivir hasta los 150 años o incluso para siempre, a través de la gestión y el trasplante de órganos.

Cabe recordar que esta conversación se da en medio los festejos por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde también se registraron diversas interacciones importantes. Entre ellas, el saludo entre el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, y el jefe de la delegación surcoreana, Woo Won-shik, un gesto significativo dadas las tensas relaciones.