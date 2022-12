Declaraciones de Trump son peligrosas: Krauze sobre “opción militar” para Venezuela

El filósofo y pensador mexicano Enrique Krauze analizó en El Radar las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre no descartar una “opción militar” ante la crisis en Venezuela.

“Las declaraciones de Trump me parecen condenables porque Maduro debe cesar, pero no caer por esos medios. La presión internacional y la extraordinaria hazaña cívica del pueblo venezolano lograrán la caída, nada más negativo que una intervención militar de EE.UU.”, dijo el experto.

“Donald Trump es un ser irracional e incontinente. Sus declaraciones son peligrosas, pero sabes que eso no va a ocurrir. No tengo adjetivos para describir lo que ha sufrido el pueblo venezolano, pero no pueden perder la esperanza”, expresó.

Aunque no se atrevió a pronosticar, el filósofo dijo que el presidente venezolano “va a caer, pero depende todavía del sacrificio del pueblo venezolano”.

Krauze criticó la “exhibición en las redes y medios de la barbarie de Nicolás Maduro que solo convencerá a sus fanáticos, sus declaraciones no producirán ni medicina ni petróleo”.

También resaltó el apoyo de los diferentes países a los ciudadanos venezolanos. “Están más acompañados que nunca por el mundo, tenemos palabras y no armas, pero tienen que perseverar”.

Por otro lado, el experto mexicano se refirió a la tensión en Corea del Norte. “Es preocupante porque el presidente norcoreano tiene botones nucleares. Es una situación difícil porque las palabras pueden llevar a los hechos”.

