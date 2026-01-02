En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Autoridades activan plan especial de seguridad para las ferias y fiestas en Santander

Autoridades activan plan especial de seguridad para las ferias y fiestas en Santander

La Policía y el Ejército activaron controles especiales para garantizar el normal desarrollo de las actividades y la seguridad de residentes y visitantes. Patrullajes, control vial y presencia institucional refuerzan la seguridad durante las celebraciones.

Foto quebrada 'Las Gachas' símbolo turístico de Santander.jpg
Foto quebrada 'Las Gachas' símbolo turístico de Santander
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad