Autoridades activan plan especial de seguridad para las ferias y fiestas en Santander

Con un robusto despliegue institucional, la Policía Nacional en Santander activó un dispositivo especial de seguridad para acompañar las festividades que se desarrollan en 24 municipios del departamento, así como en las principales zonas turísticas, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los eventos y la tranquilidad de residentes y visitantes.

El plan operativo, que integra a la Policía y al Ejército Nacional, dispone de más de 1.200 uniformados, quienes refuerzan la presencia en áreas urbanas, rurales y corredores viales estratégicos durante el desarrollo de ferias, fiestas y actividades deportivas que concentran gran afluencia de público.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, explicó que el componente preventivo es una de las prioridades del dispositivo: “Estamos priorizando la seguridad ciudadana en actividades deportivas, culturales y en las ferias del departamento, con el apoyo de nuestras especialidades: carabineros, Policía de Turismo, unidades de vigilancia y grupos de intervención, con el fin de garantizar el normal desarrollo de cada uno de estos eventos”, afirmó el oficial.

El operativo incluye patrullajes constantes, acompañamiento en eventos masivos, vigilancia en parques, plazas principales, escenarios deportivos y centros de alta concurrencia, además de controles preventivos en establecimientos comerciales y zonas de rumba.



De igual forma, las autoridades mantienen estricto control en las principales vías de acceso y salida del departamento, con puestos de control permanentes y unidades móviles que operan con apoyo de herramientas tecnológicas y labores de inteligencia, para prevenir delitos, accidentes de tránsito y situaciones que puedan alterar el orden público.

Los corredores viales de mayor tránsito, especialmente los que conectan con zonas turísticas, cuentan con presencia reforzada de la Policía de Carreteras, lo que permite una respuesta rápida ante emergencias, apoyo al viajero y verificación de condiciones de seguridad vehicular.

Publicidad

Las autoridades también intensificaron los controles a vehículos, motocicletas y transporte público, así como campañas de prevención contra el consumo excesivo de alcohol y el porte de armas, buscando reducir riesgos durante las celebraciones.