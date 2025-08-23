Declaran culpables a trece adolescentes por el asesinato de un compañero de colegio

Un tribunal de Malasia declaró culpables a trece adolescentes por el asesinato de un compañero de instituto, en un caso que coincide con el debate nacional sobre la necesidad de enfrentar el acoso escolar.

El fallo fue emitido por el Tribunal Superior de Tawau, en el estado de Sabah, tras un juicio iniciado en noviembre de 2024 en el que testificaron 18 personas. Los jóvenes, de entre 16 y 19 años, fueron hallados responsables de la muerte de Nazmie Aizzat, ocurrida la noche del 21 de marzo de 2024.

Según los medios locales, el juez Duncan Sikodol concluyó que las pruebas médicas presentadas por la Fiscalía demostraban que las lesiones sufridas por la víctima eran de carácter mortal. Los acusados alegaron que no buscaban matarlo, sino “darle una lección” porque sospechaban que les había robado. Sin embargo, el magistrado desestimó ese argumento al considerar que la agresión fue “repetida y prolongada, no espontánea”.

La sentencia será anunciada el próximo 28 de agosto, una vez se conozcan los informes del Departamento de Bienestar Social.

Este caso se produce en un contexto de conmoción en el país, tras la reciente muerte de otra menor en Sabah. El 17 de julio, Zara Qairina, de 13 años, víctima de acoso escolar, fue hallada inconsciente en un desagüe cercano a su colegio y falleció al día siguiente por graves lesiones cerebrales.

La repercusión de ambos sucesos llevó al primer ministro, Anwar Ibrahim, a anunciar que en la próxima reunión de Gabinete propondrá la creación de un tribunal especializado para tratar casos de acoso escolar y establecer un marco legal claro para afrontarlos.

En paralelo, un tribunal forense abrirá el 3 de septiembre una investigación para determinar las causas y responsabilidades de la muerte de Zara.