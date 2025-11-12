En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Declaran ilegal la detención de una maestra colombiana en una guardería de Chicago, Estados Unidos

Declaran ilegal la detención de una maestra colombiana en una guardería de Chicago, Estados Unidos

El caso se conoció a través de un video divulgado en internet, donde se observa cuando agentes federales la sacan a la fuerza del vestíbulo del jardín infantil Rayito de Sol, en el suburbio de North Center, cerca de Chicago.

Publicidad

Publicidad

Publicidad