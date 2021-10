Defensa de militar colombiano acusado por magnicidio en Haití pide que sea testigo protegido en EEUU

El militar retirado colombiano detenido en Jamaica es Antonio Palacios, considerado en Haití como una pieza clave para esclarecer el asesinato del presidente Jovenel Moise. Por una comunicación que envió a su abogado pocos días después de los hechos, pareciera ser cierto, allí dijo que estaba dispuesto a contar lo que sabía.

"Necesito ir a mi país con garantías a hablar todo lo que yo sé, toda la verdad, toda se la estoy contando a usted, pero de pronto se me pasan cosas, entonces uno ya con garantías y tranquilo uno ya puede hablar mejor", señaló Palacios.

Pero además dejó claro que no estaba dispuesto a entregarse en Haití, “necesito ayuda, yo no me voy a entregar acá, no me voy a entregar, primero muerto que entregarme a la policía de Haití, vea como tienen a los compañeros, como los cogieron y los volvieron nada".

Luego de conocerse su detención, el abogado del militar retirado, Nelson Romero Velásquez, dijo a BLU Radio que buscará que Palacios sea enviado a Estados Unidos como testigo protegido, “este soldado debe ser llevado como testigo a Estados Unidos porque allí, en los Estados Unidos, fue donde se gestó la comisión del delito por parte de la empresa de seguridad".

La defensa también añadió que, en Haití, su protegido no tiene garantías y peligra su vida pues recordó las precarias condiciones en que se encuentran detenidos los otros exmilitares involucrados en el magnicidio.

La Policía de Jamaica informó que la detención de Palacios se dio por infracciones migratorias y que posteriormente fueron notificados de una circular roja de Interpol y anuncian que actuarán de acuerdo con sus tratados y a los protocolos establecidos para casos como éste. Aún no se sabe si será extraditado a Haití o deportado a Colombia.

