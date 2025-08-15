Delincuentes le quitan la vida a mujer frente a su hijo de 15 años: iban a robarle el carro

La tarde transcurría con normalidad cuando Rita Mabel Suárez estacionó su Renault Sandero y se dispuso a esperar. Su hija de 18 años terminaba la clase de canto a las 6:30 p. m., y todavía quedaban unos minutos. Junto a ella, en el asiento del copiloto, estaba su hijo de 15 años.

El ataque ocurrió en la intersección de las calles Miró y Florio, en Villa Luzuriaga, Argentina. De un momento a otro, tres delincuentes se acercaron al vehículo. Según relataron testigos, uno de ellos disparó sin previo aviso, hiriendo gravemente a Suárez frente a su hijo.

Vecinos de la zona acudieron de inmediato para auxiliarla y la trasladaron a la clínica Cruz Celeste, en San Justo. Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció poco después.

Ella era Rita Suárez, madre que mataron por robarle el carro. Foto: Captura de redes sociales

El caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, quien inició un operativo para dar con los responsables.

Las cámaras de seguridad fueron clave para avanzar en la investigación. Tras el ataque, los tres agresores huyeron corriendo y, seis cuadras más adelante, fueron captados en un comercio comprando una botella de agua. Uno de ellos pagó con una billetera virtual, lo que permitió identificarlo como Máximo L.

Posteriormente, se supo que los asaltantes abordaron un remis que los llevó hasta Rafael Castillo. Allí, otro de los sujetos realizó un pago electrónico y fue reconocido como Alex M., de 18 años, quien finalmente fue detenido. Los otros dos implicados serían menores de edad y siguen prófugos, de acuerdo con medios locales.

Publicidad

Con la información recolectada, se ejecutaron allanamientos y se dio intervención a la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 1 de La Matanza.

El homicidio ha generado profundo rechazo en la comunidad, no solo por la violencia del acto, sino porque fue presenciado por un menor que ahora carga con el trauma de haber visto morir a su madre. Las autoridades mantienen el operativo para capturar a los dos prófugos y la familia clama por justicia.