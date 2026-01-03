En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Pasaje de Transmilenio
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Delta Force, la furtiva unidad de operaciones especiales que capturó a Maduro

Delta Force, la furtiva unidad de operaciones especiales que capturó a Maduro

Trump ha mencionado que la operación se realizó "con precisión milimétrica" y que la unidad construyó una réplica exacta de la residencia en la que entraron a capturar a Maduro y Cilia Flores.

Delta Force capturó a Maduro en Venezuela
Delta Force capturó a Maduro en Venezuela
Fotos: AFP y @realDonaldTrump
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad