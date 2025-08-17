Denuncian que hombre borracho soltó a su pitbull para atacar a otros animales en plena vía pública

Un hecho alarmante se registró el pasado 17 de agosto de 2025 en Nuevo León, México, cuando un hombre, que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, soltó a su perro de raza pitbull presuntamente para que agrediera a otros animales en plena vía pública.

La situación se ha hecho viral en redes sociales por la difusión de un video, que generó preocupación por lo que las personas afirman, es una acción pone en riesgo tanto la seguridad de los animales como la vida de los ciudadanos y residentes de la zona.

Según reportes extraoficiales y medios locales, el animal que más resultó herido fue una perrita viejita y discapacitada. En el video se puede observar al sujeto con una bebida embriagante en su mano y se alcanza a escuchar el llanto desesperado de la mascota.

Además, se escucha como la mujer que graba le reclama al hombre: "Dejalo, por qué lo haces. Agárralo, "la va a matar, quítaselo". El sujeto le expresa a la mujer que hace esto porque el perro mordió a su hija.

Imágenes sensibles

Además, se logra ver como el propietario del pitbull observó la agresión sin intervenir. Tras los reclamos de ciudadanos, el hombre retiró al animal, sin embargo, desató la indignación y temor.

Los ciudadanos y colectivos de defensa de los derechos de los animales exigen a las autoridades que se inicie una investigación y se apliquen las sanciones correspondientes para este hombre.

Varios especialistas señalaron en medios locales que permitir que un perro ataque a otros animales puede ser considerado maltrato animal y representa un claro riesgo para la seguridad pública, especialmente en entornos donde hay personas presentes.

Hasta el momento las autoridades municipales no han emitido ningún comunicado oficial. Sin embargo, los ciudadanos esperan que la denuncia pública y la difusión del video ayude a esclarecer los hechos.