Desmantelan grupo que organizaba "retiros espirituales" con drogas y hasta veneno de rana

La Guardia Civil española anunció el lunes que había desmantelado un grupo acusado de organizar "retiros espirituales" en los que se ofrecían drogas alucinógenas a clientes de todo el mundo.

La organización poseía una villa en Pedreguer, en el sureste de España, y ofrecía estancias de más de 1.000 euros (1.160 dólares) que incluían el consumo de ayahuasca, cactus de San Pedro y un veneno de rana llamado Kambó.

"Los retiros se hacían en grupos, de hasta 20 asistentes, que eran atendidos por seis empleados de la organización durante los 'viajes astrales'", declaró la Guardia Civil en un comunicado.

Una foto publicada por el cuerpo de seguridad muestra una gran sala llena de colchones en el suelo, con botellas de agua, cajas de pañuelos y una guitarra apoyada contra la pared.

Según la Guardia Civil, el grupo organizaba varios retiros a la semana y ganó cientos de miles de euros en ingresos —que no declaró— el año pasado.

Desmantelan grupo que organizaba "retiros espirituales" con drogas Foto: AFP

La organización vendía los retiros por internet, prometiendo una experiencia "mística" con beneficios para la salud, lo que atraía a clientes "de todo el mundo, en su mayoría procedentes de países europeos".

Los agentes detuvieron a dos hombres y una mujer sospechosos de dirigir el grupo y siguen investigando a otras cinco personas que serían "guías espirituales". Se enfrentan a cargos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

También incautaron 11 litros de ayahuasca, 117 plantas de cactus de San Pedro y kambó, una sustancia viscosa que se obtiene de las secreciones defensivas de la piel de una rana gigante amazónica.

La Guardia Civil declaró que estas sustancias pueden tener "efectos altamente nocivos para el ser humano".

