Discusión terminó en tragedia: joven asesinó a su madre por un reclamo

Una fuerte discusión familiar terminó de la peor manera en Hurlingham, Argentina. Un joven de 26 años fue detenido en las últimas horas, acusado de intentar asesinar a su propia madre luego de un reclamo por no trabajar ni aportar al hogar. El hecho, ocurrido en mayo de 2024, conmocionó a la comunidad por la violencia con la que actuó el agresor.
De acuerdo con la investigación judicial, la víctima, cansada de sostener sola los gastos de la casa, le exigió a su hijo que buscara empleo y le advirtió que, si no lo hacía en un plazo determinado, tendría que abandonar la vivienda. La respuesta del joven fue un violento ataque: primero la golpeó hasta dejarla inconsciente y luego la apuñaló en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.
Milagrosamente, la mujer sobrevivió y, tras recuperarse, denunció a su hijo ante las autoridades. Desde entonces, el agresor permaneció prófugo durante más de un año, hasta que una serie de descuidos permitió su localización.
El Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial San Martín, a cargo del juez Carlos Mariano González, ordenó su captura. La División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA), en coordinación con el Comando Unificado de Recapturas y Evadidos (CUFRE), realizó tareas de inteligencia para rastrear sus movimientos.
Durante ese tiempo, los investigadores descubrieron que el joven regresaba de forma esporádica a la casa de su madre, no para reconciliarse, sino para exigirle dinero. Este patrón permitió establecer su rutina y planificar el operativo de captura.
Finalmente, los agentes lo detuvieron en la intersección de las calles Kierman y Bell Ville, en la localidad bonaerense de Villa Tesei. El sujeto fue interceptado antes de que lograra escapar nuevamente.
Actualmente, se encuentra a disposición de la Justicia y enfrenta cargos por “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa”, delito que podría llevarlo a cumplir una pena de varios años de prisión.