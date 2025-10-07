Domiciliario se salvó de que le robaran la moto gracias a uno de sus vecinos

En video de una cámara de seguridad quedó un momento de tensión que vivió un domiciliario en Mar de la Plata, Argentina, que se salvó gracias a la ayuda de un vecino que apareció como su “héroe” para evitar que este perdiera su motocicleta.

Todo sucedió este 6 de octubre, un domiciliario llegó hasta una vivienda en el barrio El Martillo para entregar un pedido a una mujer, quien había solicitado el almuerzo. Pero en poco tiempo al punto también llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta y comenzó a ser amenazados por ellos para que le entregaran las llaves de su vehículo.

Él no opuso resistencia y se las entregó sin problema, pero ahí fue cuando apareció el “héroe” de este repartidor, pues desde lo lejos, como se ve en la cámara, llegó un hombre corriendo con el objetivo de alejar a los ladrones, lo cual logró y estos salieron rápido del punto sin poder llevarse la motocicleta del domiciliario.

Ladrón - referencia // Foto: Unplash

“Corriendo a toda velocidad desde la esquina, un vecino se acercó a los ladrones para impedir el robo. Mientras tanto, el resto de los vecinos que habían alertado el hecho empezaron a gritar para espantarlos. El delincuente, que estaba intentando encender la moto, vio a esta persona correr y automáticamente se dio a la fuga”, contaron algunas personas en TN.



Esta no sería la primera vez que ocurre una situación como esta en esta zona de Mar de la Plata; de hecho, el vecino que salvó al motociclista aseguró que “estaba cansado” de que esto se estuviera repitiendo constantemente y actuó por instinto para evitar otro robo más en el sector.

Asimismo, según se conoció, también ayudó a que los vecinos vieron lo que estaba sucediendo y comenzaron a gritar, lo cual alertó a los ladrones y por eso escaparan del sitio rápidamente, a quienes ahora buscan las autoridades.