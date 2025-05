Dos cardenales ausentes en el cónclave, por complicaciones en su salud: ¿quiénes son?

Dos cardenales, el español Antonio Cañizares y el keniano John Njue, no participarán en el cónclave que comenzará el 7 de mayo para elegir al sucesor de Francisco por motivos de salud, mientras aún quedan 4 cardenales por llegar a Roma de los 133 que entrarán en la Capilla Sixtina, informó el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

La ausencia de los dos purpurados hace que los dos tercios necesarios para elegir al nuevo pontífice totalicen 89 votos, así como también que sean 70 los países representados, pues Njue era el único procedente de Kenia.

El cardenal keniano había protagonizado hace unos meses un episodio curioso cuando el diario de la Conferencia Episcopal italiana, Avvenire, informó de que la fecha de nacimiento del purpurado había sido corregida de 1944 a 1946, haciendo así posible su participación en el cónclave .

Cónclave por la elección del próximo papa. Foto: AFP

Además, el Vaticano confirmó la llegada este sábado del cardenal Vinko Puljić, obispo emérito de Sarajevo, que en un principio había afirmado que no podría venir. Según algunos medios, Puljic aseguró su entrada en la Sixtina, aunque necesita ayuda para moverse, y no se quedará en su habitación durante las votaciones .

En la octava congregación general de los cardenales celebrada este viernes, tras el festivo del 1 de mayo, asistieron algo más de 180 cardenales, de ellos más de 120 electores, y durante la pausa de media mañana varios purpurados recién llegados prestaron juramento, sumándose formalmente a los trabajos de la asamblea.

Bruni explicó que en la sesión matutina se realizaron 25 intervenciones en los que se abordó "la centralidad de la evangelización, entendida no solo como tarea permanente de la Iglesia, sino también como un eje característico del pontificado del papa Francisco".

También "se subrayó la necesidad de anunciar el Evangelio con renovado vigor, especialmente entre los jóvenes, y de hacerlo desde todos los niveles eclesiales: desde las parroquias locales hasta las estructuras de la Curia".

Varios cardenales, añadió el portavoz, hicieron hincapié en el deber del testimonio cristiano "y en el riesgo que suponen los escándalos sexuales y financieros, que comprometen la credibilidad de la misión eclesial".

Otro punto fue el sufrimiento de los cristianos de las Iglesias de Oriente y el debate también se centró además en cuestiones relacionadas con el Derecho Canónico, la necesidad de fortalecer la sinodalidad y la colegialidad episcopal, y los desafíos del secularismo.

Bruni también fue preguntado en la rueda de prensa sobre los rumores respecto a un presunto problema de salud y la necesidad de una intervención médica para el cardenal Pietro Parolin, uno de los nombres que más suenan como papables, en la jornada anterior, pero lo desmintió rotundamente: "No, no ha ocurrido. No es cierto".