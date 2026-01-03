Dross dedica la captura de Nicolás Maduro a su madre fallecida con un emotivo mensaje

El reconocido creador de contenido venezolano Ángel David Revilla, mejor conocido como Dross, publicó un video en sus redes sociales tras confirmarse la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. Su reacción rápidamente se volvió viral y generó múltiples comentarios entre sus seguidores.

El video que compartió Dross fue presentado como una respuesta personal ante un acontecimiento que muchos consideran histórico. En su mensaje, el influencer habló directamente a su audiencia y destacó que el momento era especial no solo para los venezolanos que viven en el país, sino también en memoria de quienes no llegaron a ver este desenlace político después de años de espera.

Dross también hizo un comentario irónico al referirse a la rapidez del operativo. En su publicación, mencionó que Maduro fue capturado antes de que saliera el videojuego Grand Theft Auto VI, lo que generó reacciones entre sus seguidores por la mezcla de humor y la actualidad política.



Dross dedica mensaje a su madre fallecida tras captura de Maduro

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el texto que acompañó el video: “A tu memoria, mamá. Te amaré por siempre”, escribió Dross en la descripción de su publicación, dedicando así este momento emotivo a su madre fallecida y resaltando que ella representaba a muchos venezolanos que partieron sin ver un cambio en su país.

El mensaje fue interpretado por parte de sus seguidores como una invitación a celebrar con moderación y reflexionar sobre el significado del suceso para Venezuela, más allá del aspecto político.



La reacción de Dross ocurre en medio de un momento de gran tensión internacional tras la operación militar en Caracas que resultó en la captura del mandatario venezolano. El presidente de Estados Unidos anunció que las fuerzas estadounidenses realizaron un ataque a gran escala y Maduro fue capturado y trasladado fuera del país, junto con su esposa, Cilia Flores.

Este hecho desató una ola de reacciones en redes sociales, tanto de figuras públicas como de ciudadanos comunes, quienes expresaron diferentes emociones sobre lo ocurrido.

La publicación de Dross se suma a una serie de expresiones públicas que representan cómo distintos sectores ven los cambios que se presentan tras la captura de Maduro y lo que esto podría significar para el futuro del país