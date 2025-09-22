Duro golpe para extranjeros que buscan trabajar en EE.UU. y fue decretado por Trump

El Gobierno Trump continúa aplicando nuevas políticas migratorias para “cuidad el bienestar de los estadounidenses”, según el presidente. Y ahora se conoció un nuevo decreto para los profesionales extranjeros que querían trabajar en Estados Unidos porque le costará más de 300 millones de pesos.



Sube el precio de la visa de trabajo H-1B en Estados Unidos

A partir de este septiembre de H-1B, las personas que quieren obtener esta visa para trabajadores calificados no inmigrantes deberán pagar 100.000 dólares -más de 300 millones de pesos- a través de su empleador, es decir, las empresas pondrán ese dinero si quieren contratar a una persona con estas características.

“Es una única tarifa de 100.000 dólares que se aplicaría para personas que solicitan esta visa por primera vez. No aplica para los que tenían o renovaciones”, aclaró Luis Victoria en diálogo con Noticias Caracol, abogado de Inmigración, sobre esta decisión de la administración Trump.

Según el Gobierno de EE.UU., la decisión se toma con el objetivo de proteger empleos y salarios de estadounidense, además de acabar con el abuso de quienes pagan salarios muy bajos a extranjeros para no invertir en mano de obra a grandes cantidades.

Asimismo, aclaran que esto podría afectar principalmente la industria de tecnología, de hecho, Amazon, Microsoft y Google fueron las primeras en mostrar su preocupación por esta decisión.



Por otro lado, la visa de interés nacional o de habilidades extraordinarias, no se verán afectadas por esta decisión.

¿Cuál es y para qué sirve la visa de trabajo H-1B?

Conocida para ‘Profesionales con Trabajos Especializados’, “esta categoría de visa no inmigrante se aplica a las personas que quieren prestar servicios en un campo especializado, servicios de gran mérito y habilidades excepcionales para los proyectos de desarrollo o investigación cooperativa con el Departamento de Defensa (DOD) o como modelos de alta costura o para publicidad con gran mérito o habilidad distinguida”, explicaron desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).