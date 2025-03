¿Eclipse solar del 29 de marzo se podrá ver en Colombia? Esto dice la Nasa

El próximo sábado 29 de marzo de 2025, se presentará un eclipse solar parcial, un fenómeno astronómico que ha cautivado a la humanidad desde tiempos antiguos. Sin embargo, en esta ocasión, Colombia no estará entre los países donde será visible, según informa la Nasa.

¿Qué ocurrirá durante el eclipse solar 2025?

La Nasa explica que se trata de un eclipse solar parcial, lo que significa que la Luna cubrirá solo una parte del Sol, dejando ver una brillante media luna solar. A diferencia de un eclipse total, en este caso el oscurecimiento no será completo, pero igualmente requerirá medidas de protección visual para su observación.

Recomendaciones para ver el eclipse (si está en una zona de visibilidad):



Usar lentes especiales para eclipses o filtros solares certificados.

Nunca mirar directamente al Sol sin protección, ya que puede causar daños permanentes en la retina.

Utilizar telescopios o binoculares con filtros adecuados para observar detalles como posibles manchas solares.

El Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, pero está 400 veces más lejos, por lo que ambos parecen de tamaño similar. Foto: AFP

Horarios y lugares donde se verá el eclipse

En países como México, el fenómeno iniciará a las 4:30 a.m. (hora local), mientras que en Madrid (España) ocurrirá entre las 10:48 a.m. y las 12:33 p.m., con un máximo de cobertura del 21% a las 11:40 a.m.

¿Dónde se podrá observar?



América del Norte: Ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia.

Europa: Madrid y otras zonas de España.

África, norte de Asia, Groenlandia e Islandia.

Algunas regiones de América del Sur, pero no en Colombia.