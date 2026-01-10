En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / EE. UU. bombardea posiciones del Estado Islámico en Siria, tras la muerte de tres estadounidenses

EE. UU. bombardea posiciones del Estado Islámico en Siria, tras la muerte de tres estadounidenses

Los ataques a "gran escala", con el apoyo de "fuerzas aliadas", ocurrieron a las 12:30 horas del este de Estados Unidos (17:30 GMT) contra "múltiples objetivos" de la agrupación.

estado islamico (1).jpg
Bandera de la organización Estado Islámico y de Estados Unidos.
Fotos: AFP, Freepik.
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad