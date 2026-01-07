En vivo
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

EE.UU. dice que dictará decisiones sobre Venezuela: “Hay máxima influencia sobre Delcy Rodríguez”

Las declaraciones llegan después de que Washington capturara hoy otros dos petroleros sancionados ligados a Venezuela, uno de ellos cargando lo que se cree que pueden ser unos 2 millones de barriles de crudo.

Delcy Rodríguez
Foto: AFP - captura video
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

