Millonario fleteo en Bucaramanga: criminales en moto le robaron $35 millones a comerciante

La inseguridad en la capital santandereana volvió a golpear con contundencia el pasado miércoles, tras registrarse un violento asalto bajo la modalidad de fleteo en el barrio Girardot. La víctima, un ingeniero industrial y comerciante de 28 años, fue interceptada por una banda de asaltantes que le arrebató la suma de 35 millones de pesos, dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria.

El suceso se desencadenó minutos después de que el joven empresario salió de una sucursal bancaria ubicada en el barrio San Francisco. Según el reporte oficial, el comerciante se desplazó hasta su lugar de trabajo, en la carrera 13 con calle 23, sin percatarse de que estaba siendo marcado por delincuentes.

Al llegar a su destino, el hombre fue rodeado por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas. Los criminales, actuando con rapidez y frialdad, lo intimidaron con armas de fuego para obligarlo a entregar el efectivo que estaba destinado al funcionamiento de su empresa. Ante la clara amenaza contra su vida, la víctima no opuso resistencia.

Aunque el comerciante resultó ileso físicamente, el impacto emocional y económico es profundo. Los asaltantes emprendieron la huida por las vías del occidente de la ciudad antes de que las autoridades pudieran reaccionar.



Minutos después, unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga arribaron al sitio para iniciar los actos urgentes. Los investigadores ya cuentan con los testimonios y han procedido a la revisión técnica de las cámaras de seguridad del sector, las cuales habrían registrado tanto el seguimiento desde el banco como la huida de los delincuentes.

Por ahora, los responsables siguen prófugos, mientras la comunidad empresarial de la zona exige medidas más contundentes para frenar la inseguridad en la capital santandereana.