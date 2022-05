EEUU cometería un error gravísimo si excluye a países de Cumbre de las Américas: exsecretario de OEA

El gobierno de Estados Unidos confirmó la semana pasada que descartaba invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, esto, porque considera que "no respetan" la democracia.

Al anuncio, varios mandatarios han expresado estar en desacuerdo de excluir a países y han dicho que, si se saca a alguno, tampoco irán. Este es el caso del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien advirtió que, en caso de persistir la exclusión de países "hermanos" a la próxima Cumbre de las Américas, no asistirá a la cita.

Misma posición que comparte el exsecretario de la OEA José Miguel Insulza, quien comentó en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, que a la cumbre “deben ir todos los países, todos los gobiernos, así gusten o no gusten”. Añadió que excluir a algunos solo evitará avanzar en soluciones para la crisis que atraviesan.

“El problema es ese, si no respetamos lo que ha sido la doctrina habitual de los países de América Latina, no avanzamos a mejorar las situaciones en, por ejemplo, Nicaragua (…) Es fundamental que todos los países estén en la cumbre. Todo se puede decir en la cara y no se está reconociendo una realidad jurídica o dando respaldo, solo diciendo ‘usted está cometiendo barbaridades’”, añadió.

Insulza recalcó que “sería un gravísimo error de Estados Unidos hacer una cumbre en esas condiciones”, con países bajándose y advirtiendo que no irán.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó esta semana, desde Cuba, que insistirá a su homólogo Joe Biden para que no excluya a ningún país de la cumbre debido a que son las autoridades de cada nación las que deben decidir "libremente" si asisten o no a la cita.