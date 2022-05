"Nicolás Maduro quiere una Colombia populista y socialista": representante de Guaidó en Bogotá

Para Eduardo Battistini , representante diplomático de Juan Guaidó en Bogotá, el Gobierno de Nicolás Maduro “quiere asaltar el poder en Colombia”. Agrega que las disidencias de las FARC y el ELN, “forman parte de la estructura criminal del régimen de Nicolás Maduro”, y de allí insiste él, el interés del chavismo por lograr con su dinero e influencia “que se acabe la democracia en Colombia”.

Afirma Battistini que el deseo desde el Palacio de Miraflores es que llegue al gobierno colombiano un régimen que tenga características similares o iguales a la de Nicolás Maduro. “En el fondo Maduro tiene un objetivo muy claro, que es asaltar el poder en Colombia para convertir el oprobio que hay hoy en día en Venezuela en un proyecto mucho más grande”.

Publicidad

Añade el representante diplomático que el mejor aliado que puede tener el chavismo para expandir su proyecto es precisamente una Colombia “volcada al populismo y al socialismo del siglo 21”.

Apoyo a Petro

Precisamente desde el gobierno venezolano, Diosdado Cabello , en su rol de vicepresidente del partido de Gobierno, dejó entrever su apoyo a Gustavo Petro a través de la alerta de un posible atentado contra el aspirante presidencial y a la vez calificando de lógica la propuesta de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Publicidad



“Ojalá no vayan a asesinarlo, que el narco gobierno de Iván Duque no cometa el error de asesinarlo, (…) a ellos no les importa nada, una vez, en un año asesinaron a tres candidatos presidenciales, no tienen ningún tipo de escrúpulos”.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca lo que ha pasado en la campaña del Pacto Histórico: