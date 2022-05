“Ojalá no vayan a asesinarlo”: Diosdado Cabello alerta sobre la seguridad de Gustavo Petro

Diosdado Cabello alertó sobre el peligro al que está expuesto Gustavo Petro con el supuesto “narcogobierno” del presidente Iván Duque. Así lo señaló al pronunciarse sobre la propuesta del candidato presidencial del Pacto Histórico de reanudar las relaciones diplomáticas con Venezuela.

“Solo digo que ojalá no vayan a asesinarlo. Que el narcogobierno de Iván Duque no cometa el error de asesinarlo. Si en un año asesinaron a tres candidatos presidenciales, eso muestra que no tienen escrúpulos", indicó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Publicidad

Cabello, además, añadió que la posición de Petro es “lógica” al decir que reanudará las relaciones, pero reiteró que el Gobierno colombiano ve a Venezuela como enemigo. “Colombia se ha convertido en el vecino que nadie quiere”, manifestó.

En sus declaraciones, el líder chavista siguió arremetiendo contra el gobierno de Iván Duque al mencionar que prefiere aliarse con la OTAN y no con la Unasur: “Le tocará a los que vayan a gobernar a Colombia reacomodar la vida de las colombianas y colombianos”.

Y es que hace unos días, Petro, desde Cúcuta, Norte de Santander, insistió en que esta ciudad no puede superar sus problemáticas sin abrir las fronteras, por lo que las relaciones diplomáticas con Venezuela se deben reestablecer.

Publicidad

"Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso. A escala mundial debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, declaró.

Además, comparó al presidente Iván Duque con Nicolás Maduro: “Los destinos de Colombia y de Venezuela van por la misma senda, hasta se parecen a sus gobernantes, porque no hay nada más parecido a Maduro en Colombia que Duque”.