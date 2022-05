Gobierno prepara decreto para incentivar las 'pensiones' por debajo del salario mínimo

Actualmente quienes llegan a la edad de pensión y no logran cumplir los demás requisitos para pensionarse tienen un premio de consolación: que les devuelvan la plata que aportaron toda su vida. Hoy ese pago se hace en una sola cuota, sin embargo, con una propuesta del Gobierno esos ahorros podrían terminar en los Beps: las “pensiones” por debajo del salario mínimo.

Aunque legalmente los BEPS no son una pensión, pues si son pagos de por vida y se hacen hasta por 850.000 pesos mensuales (el 85% de un salario mínimo), y la idea del Gobierno es incentivar ese programa con un esquema de promoción ‘por defecto’. Es decir, si usted no se opone explícitamente lo pueden trasladar.

La idea fue aprobada en el plan de desarrollo de Iván Duque hace más de tres años, pero solo hasta ahora el Ministerio de Trabajo publicó una propuesta para ponerla en marcha.

Según el documento, usted recibirá una asesoría de Colpensiones sobre BEPS, si no le gustan puede decir que no e insistir en que le devuelvan su plata en un solo pago, pero si no dice nada, en seis meses va a ser trasladado automáticamente.

Entre los argumentos del Gobierno para convencerlo de elegir los Beps está un subsidio del 20 % sobre sus ahorros.

Colpensiones será la encargada de promover el esquema y cada año recibirá un listado de personas para contactar, incluyendo a los afiliados del régimen privado que no alcanzan a pensionarse.

Este año recibiría el primer listado de contactos en julio y estaría lista para arrancar el esquema en octubre.

