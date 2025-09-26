En vivo
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Blu Radio  / Mundo  / EEUU estaría preparando ataques militares contra objetivos del narcotráfico en Venezuela

EEUU estaría preparando ataques militares contra objetivos del narcotráfico en Venezuela

El medio estadounidense NBC publicó un artículo en el que aseguran que oficiales militares evalúan opciones para atacar a narcotraficantes en territorio venezolano y que estos operativos comenzarían en semanas.

Venezuela y Estados Unidos_AFP.jpg
Conflicto entre Venezuela y Estados Unidos
Foto: AFP, referencia
Por: Miguel Garzón
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

El siguiente paso en la ofensiva de la Casa Blanca contra el narcotráfico en el Caribe sería una serie de ataques contra objetivos del narcotráfico en Venezuela, de acuerdo a dos funcionarios estadounidenses consultados por la cadena NBC, que estarían familiarizados con esta planificación, además de otras dos fuentes familiarizadas con las conversaciones y que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente.

Dichos ataques podrían ocurrir en las próximas semanas, pero el presidente Donald Trump aún no ha aprobado nada, según informa el medio de comunicación. Dicen que los planes que se están discutiendo se centran principalmente en ataques con drones contra miembros y líderes de grupos narcotraficantes, así como en ataques contra laboratorios de drogas, según las cuatro fuentes.

Donald Trump y Nicolás Maduro.jpg
Donald Trump y Nicolás Maduro //
Foto: AFP

Hay que recordar que en las últimas semanas, el Ejército estadounidense atacó al menos tres embarcaciones que presuntamente transportaban narcotraficantes y drogas. Esta escalada militar de Estados Unidos se debe en parte a que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, no está haciendo lo suficiente, en opinión de la administración, para detener el flujo de drogas ilegales que salen de su país, de acuerdo a la Casa Blanca.

La administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Venezuela, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

