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Blu Radio  / Mundo  / EEUU reduce advertencia de viaje para Venezuela, con excepciones de alto riesgo

EEUU reduce advertencia de viaje para Venezuela, con excepciones de alto riesgo

En todo caso advierten el riesgo de emplear taxis no regulados desde el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, el que sirve a Caracas, y de emplear cajeros automáticos cerca del aeródromo.

Aeropuerto-Maiquetia-AFP.jpg
Aeropuerto de Maiquetía - Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de mar, 2026

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