El adelanto electoral en España impacta en la preparación de la Presidencia española de UE

El adelanto de las elecciones generales en España para el 23 de julio, que este lunes anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impacta de lleno en la preparación del semestre de Presidencia europea, que el país ocupará desde el 1 de julio, pero no afectará demasiado a su desarrollo, aseguran los expertos.

Sánchez, en una comparecencia oficial, anunció el adelanto electoral tras el mal resultado de su formación, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en los comicios municipales y regionales de este domingo, en los que el conservador Partido Popular (PP) fue el claro vencedor.

La primera consecuencia de la disolución del Parlamento, es que queda en suspenso la aprobación de las prioridades de España para los meses de presidencia rotatoria de al UE, aún pendiente.

El propio Sánchez en su comparecencia recordó que España asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea a partir de julio y que es un reto por afrontar.

No obstante, la Presidencia de la UE no es una presidencia de Gobierno, sino de país y el principal papel de quien ostenta el cargo es no tanto dirigir, como servir de árbitro para lograr cerrar cuantos más expedientes estén en trámite.

"Por mucho que desde Moncloa (sede el Gobierno) nos hayan intentado vender el protagonismo del presidente y sus prioridades, lo cierto es que los temas están ya marcados por las instituciones europeas y los principales asuntos están ya en negociación", apunta un senador.

Respecto al calendario de cumbres, la campaña electoral, que se desarrolla quince días antes de los comicios, sólo afectará a la cumbre UE-CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tendrá lugar los días 17 y 18 de julio en Bruselas, y es una de las prioridades marcadas por Sánchez, que en esas fechas seguirá como presidente del Ejecutivo.

