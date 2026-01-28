En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / El Davos latinoamericano arranca en Panamá, con ocho dignatarios, para reposicionar la región

El Davos latinoamericano arranca en Panamá, con ocho dignatarios, para reposicionar la región

El evento, que se extenderá hasta el jueves, reunirá a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales, entre ellos los ex jefes de Estado colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos; costarricense Laura Chinchilla; chileno Eduardo Frei, y el ex primer ministro de Italia Enrico Letta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad