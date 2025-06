“El judaísmo no se defiende con bombas”: comunidad judía ante la situación en Gaza

En una entrevista con Mañanas Blu 10:30AM, el escritor y columnista argentino Alejandro Katz criticó la falta de pronunciamientos públicos por parte de sectores de la comunidad judía ante la ofensiva militar de Israel en Gaza.

Katz advirtió que el silencio puede tener consecuencias graves para la identidad y la legitimidad moral del judaísmo. El autor del ensayo “No en mi nombre”, publicado en El País, sostuvo que el judaísmo no puede ser representado únicamente por la razón de Israel.

“El daño que está ocasionando el Estado de Israel al judaísmo es inmenso, es inconmensurable”, afirmó.

Hambre en Gaza Foto: AFP

El escritor indicó que, mientras en países como Francia, Israel y Reino Unido sí se han registrado manifestaciones críticas de figuras públicas judías, en el mundo hispanohablante solo hubo silencio: “No ha habido voces con resonancia pública que se hayan expresado con claridad, o ha habido pocas”.

Aunque aclaró que no puede hablar en nombre de toda la comunidad judía, Katz explicó por qué decidió expresarse como judío tras años de no hacerlo: “El silencio abrumador que nos rodeaba respecto de la tragedia de Gaza me hizo pensar que debía revisar mi posición personal”.

Sobre las acciones de Benjamín Netanyahu, Katz afirmó que no existe justificación alguna para la violencia indiscriminada contra la población civil.

“Entiendo que el Estado de Israel tiene derecho a defenderse, pero las represalias no debieron dirigirse a la población civil. No hay argumento que justifique esa crueldad”, declaró.

Médicos palestinos buscan entre los escombros tras los ataques israelíes a apartamentos en un edificio residencial en la calle Yarmuk de la ciudad de Gaza el 24 de abril de 2025. Los equipos de rescate y los médicos de Gaza dijeron que los ataques aéreos israelíes mataron al menos a 36 personas el 24 de abril, incluida una familia de seis personas cuya casa fue atacada en la ciudad de Gaza. AFP

También cuestionó la ruptura del derecho internacional en el ataque israelí a Irán: “Estamos despreciando las reglas y convirtiendo un mundo ya frágil en uno en el que el derecho lo impone la fuerza”.

Katz reiteró que la superioridad moral no está garantizada por ninguna tradición religiosa o cultural.

“Lo que hace a una comunidad mejor son sus prácticas cotidianas en defensa de los valores que considera nobles”.