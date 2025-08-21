El juez Frank Caprio y una de sus últimas reflexiones antes de morir: conmueve a las lágrimas

Frank Caprio, reconocido en todo el mundo por su participación en el programa Caught in Providence, donde llevaba a cabo juicios donde destacaba por su sensibilidad y empatía, dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron. Conocido como “el juez más amable de Estados Unidos”, conquistó corazones gracias a su sensibilidad, empatía y sentido de justicia.

En sus últimos días de vida, Caprio compartió una reflexión que hoy se recuerda con profundo respeto: la importancia de la bondad en los pequeños actos cotidianos. “Si tienes la oportunidad de elegir entre ser duro o ser compasivo, elige siempre la compasión”, señaló en una de sus últimas apariciones públicas, palabras que hoy cobran un valor especial.

Su mensaje ha conmovido a miles de personas que lo siguen recordando como un hombre íntegro, que supo demostrar que la justicia también podía ejercerse desde la humanidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y gratitud hacia quien, con su estilo único, inspiró a generaciones enteras.

Frank Caprio // Foto: AFP

Más allá de su legado en los tribunales, Frank Caprio será recordado por su calidez humana y por recordarnos que la verdadera justicia comienza con la empatía



Uno de sus casos más recordados

Dentro de todos los casos que llevó a cabo en el programa, unos de los que más tuvo revuelo fue el de un hombre de 96 años, quien había sido acusado por ir con exceso de velocidad por una zona escolar. El hombre respondió disculpándose, argumentando que debía llevar a su hijo, quien tenía una enfermedad terminal, a unos análisis de sangre.

Lo que más conmovió a los televidentes fue que su hijo tenía 63 años y su padre continuaba ayudándolo y acompañándolo a sus citas médicas.

Caprio decidió cerrar el caso deseándole al hombre buena suerte y buena salud e, incluso, contando que su hijo presenciaba el juicio y que "quizá estaría pensando lo mismo de su padre cuando cumpliera 90 años".

Falleció el juez Frank Caprio, nunca olvidemos este momento que nos da fe en la humanidad 🕊️ pic.twitter.com/yrtI8UAobi — Poirot (@Argenpoirot) August 20, 2025

Este gesto conmovió tanto a la audiencia que se viralizó en redes sociales, mostrando la empatía de Frank y la bondad de aquel sujeto.