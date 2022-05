El misterioso mensaje de Debanhi Escobar que conmociona a su familia. “Mis papás merecen la verdad”

La muerte aún inexplicable de Debanhi Escobar, de 18 años, despertó una profunda ira contra las autoridades mexicanas, acusadas de negligencia en las investigaciones sobre los asesinatos y desapariciones de miles de mujeres cada año.

El cuerpo de la adolescente fue encontrado el 21 de abril en el fondo de la cisterna de un motel, cerca de la carretera hacia Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

Su última foto con vida se volvió viral. Estaba al borde de la vía con su silueta esbelta, cabello largo, brazos cruzados, un bolso, top blanco, falda color beige y zapatos Converse. Esta imagen es ahora un emblema de las manifestaciones feministas.

También sus últimas palabras dejan incertidumbre y más dolor en la familia de la adolescente. Juan David Cuéllar, el taxista que recogió la de una fiesta y la dejó en una carretera de Nueva León, donde se perdió su rastro durante 13 días, dio a conocer un audio de una conversación de la joven que el hombre grabó durante el recorrido en la madrugada del 9 de abril, antes de que ella se bajara. Fue Cuéllar quien tomó la última foto de la joven, al salir del auto.

En el audio, que es el último registro de voz que se tiene de Escobar, la joven dice: "Mis papás merecen la verdad". El taxista le pregunta: "¿Cuál verdad?". A lo que ella responde: “Mis papás merecen la verdad”, según se escucha en el audio revelado por el taxista en una entrevista para el canal Tv Azteca.

“Yo intenté ayudarla, pero la chava no estaba en sus cinco sentidos (...) no hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa”, dijo el hombre, quien fue acusado de acosar a Escobar.

El caso despertó un interés inusual en un país, con 3.751 asesinatos de mujeres solo en 2021 (1.004 de ellos clasificados como feminicidios) y casi 100.000 desaparecidos. Hasta ahora las autoridades no han podido dar con un responsable o dar las explicaciones correspondientes para la muerte de la joven.