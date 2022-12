"El papel de Petro es vergonzoso, se inmiscuye en nuestros temas internos": congresista peruana

La congresista peruana Maricarmen Alva rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro a favor de Pedro Castillo, destituido mandatario del vecino país. Según la legisladora, la defensa del mandatario colombiano es una intromisión en los asuntos internos y la Corte Interamericana no tiene cartas en el asunto.

"Realmente es vergonzoso el papel de este presidente colombiano. Yo le solicito que no se inmiscuya en los temas internos de nuestro país. Está violando el derecho internacional, el principio de no intervención. No tiene ningún derecho a hacerlo. Además, la Corte Interamericana no tiene que meterse tampoco en nada de los temas internos nuestros. Nosotros sabemos por qué Castillo se ha vacado. Todo el mundo lo sabe acá, no se está contraviniendo ningún principio de elegir o ser elegido, es increíble esa frase", sostuvo la congresista Alva.

De acuerdo con Alva, en vez de dar opiniones desinformadas, el presidente Petro debería nombrar un embajador en Perú para que le informe qué es lo que realmente ocurre en ese país. Además, la parlamentaria pidió respeto por la autonomía del Congreso de su país.

"Castillo está vacado por ser golpista, dictador y corrupto, que tiene 51 carpetas fiscales abiertas, investigado. Basta que entren a Google o vengan acá y averigüen o que hable con su embajador colombiano, que creo que todavía no ha nombrado, por cierto. Seguramente no se ha enterado por eso. Que nombre rápido a un embajador colombiano acá, para que le diga qué es lo que pasa en este país. Nosotros no nos metemos en Colombia y no permitimos que se metan en el Perú. El congreso de Perú es soberano y no vamos a permitir que nadie nos diga qué es lo que debemos hacer", complementó la legisladora", agregó la congresista.

La congresista peruana, además, aseguró que desde un principio en su país se intuía que Castillo tendría una salida antidemocrática, en este caso la decisión de disolver el parlamento.

"El presidente que dijo que iba ser el del pueblo, que iba a trabajar por él, que era su real representante, terminó siendo un golpista dictador. No había duda, como siempre lo supimos, que su objetivo fue siempre cerrar el Congreso", sostuvo Alva.

Según la congresista Maricarmen Alva, las acciones desesperadas de Castillo antes de su vacancia se debieron a las declaraciones de un cercano colaborador suyo que decidió confesar graves irregularidades, como el pago de sobornos con fondos públicos para garantizar la permanencia de un ministro en el gabinete.

