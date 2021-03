Juan González, director de asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden , no le dará legitimidad a Nicolás Maduro reuniéndose con él, ya que eso es lo que Maduro busca, además afirmó que no van a negociar el levantamiento de sanciones, pues esas decisiones se van a tomar con base en hechos y no palabras.

A Juan Guaidó lo reconoce el presidente Biden como el único líder legítimo, ya que Nicolás Maduro robó las elecciones del 2018 y, además, las elecciones de la Asamblea Nacional, que se dieron el año pasado también fueron fraudulentas Dice

Frente al tema también dijo que el enfoque de Joe Biden es aumentar la presión multilateral y que las sanciones unilaterales nunca han funcionado, por eso están hablando de forma estrecha con Europa y países de Latinoamérica para crear alianzas y si hay alguien en Venezuela que esté violando los derechos humanos sea corrupto y le esté robando la plata al pueblo venezolano no encuentre refugio en ninguna parte del mundo.

“No somos tontos, nosotros hemos visto y yo he seguido este tema desde la administración previa que Maduro y aún Chávez usaba el diálogo como una excusa para marginar a la oposición”, agregó.

Sobre el Estatus de Protección Temporal a venezolanos afirmó que le siguieron los pasos a Colombia y que apoyarán al país para que pueda manejar el flujo migratorio.