El que quiere puede: joven de la hoja de vida a mano iniciará a trabajar este jueves

reveló que fue ubicado por autoridades que le ayudaron a conseguir un buen trabajo. Además, reveló en qué se desempeñará y detalles del día en que, sin quererlo, cobró fama de manera viral en redes sociales.Carlos Duarte, como se llama, tiene 21 años y dice que nunca imaginó que su necesidad de trabajar llegaría a convertirse en una petición de la que todo el planeta se fuera a enterar. El joven residente en Córdoba, Argentina,"Mi abuela Margarita me prestó plata para viajar en colectivo",“Ahora tengo que devolver todo lo que me ayudaron”,“Me llamaron ayer de la municipalidad y me ayudaron a conseguir un trabajo.

Ellos me contactaron con una fábrica de vidrios”, reveló el joven.

Su labor, aseguró, iniciará este jueves.Carlos Duarte también contó que antes de que se hiciera viral su hoja de vida hecha a mano,“Me puse a lavar y me corté el dedo, me fue mal, me fui angustiadísimo.relató.“Siempre hay que estar con actitud. Esto es para toda la gente que está como yo, buscando trabajo.Yo me he pegado choques por todos lados, recibí ‘no’ por todos lados, y siempre me mantuve fuerte”, dijo el entusiasta joven en declaraciones hechas al medio ElDoce.tv.