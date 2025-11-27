En vivo
El sospechoso del ataque contra la Guardia Nacional había trabajado para la CIA, según Fox

El sospechoso del ataque contra la Guardia Nacional había trabajado para la CIA, según Fox

Según ese canal, Rahmanullah Lakanwal, de 29 años y ciudadanía afgana, estuvo vinculado con varias entidades del Gobierno de Estados Unidos, incluida su Agencia Central de Inteligencia (CIA), debido a su trabajo como miembro de una fuerza asociada en Kandahar.

Policia-Washington-AFP.png
Tiroteo en inmediaciones a la Casa Blanca
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

