Trump vota por Trump en Florida, antes de que Obama haga campaña en Miami

El presidente de EE.UU., Donald Trump , votó este sábado por sí mismo en West Palm Beach (Florida), ciudad cercana a su mansión Mar-a-Lago, que desde 2019 consta a efectos legales como su domicilio particular.

"Voté por un tipo llamado Trump", dijo a preguntas de los periodistas que le acompañan en los viajes de campaña.

Además del presidente, que este viernes participó en dos mítines de campaña en el norte y el noroeste de Florida, hoy estará en Florida su antecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, q ue tiene previsto participar en un acto en Miami en apoyo del candidato demócrata Joe Biden, quien fue vicepresidente durante su mandato.

Esta es la primera vez que Trump vota en Florida desde que cambió su domicilio de Nueva York a Palm Beach, una ciudad costera plagada de mansiones de ricos y famosos.

Según las encuestas, Biden tiene una exigua ventaja sobre Trump en Florida, menor a la que detenta a nivel nacional, pero el presidente dijo hoy que va "muy bien" en este estado.

En el centro de votación anticipada, una biblioteca pública, partidarios del presidente, con banderas y carteles, lo recibieron con aplausos y vítores, pero casi no pudieron verlo.

Las cámaras de televisión y los fotógrafos no pudieron entrar en la sala de votación debido a que está prohibido por las leyes de Florida.

Tras votar, Trump reanudó su campaña por otros estados, pero el vicepresidente Mike Pence, que hoy intervendrá en mítines en Lakeland y Tallahassee, la capital estatal, tomó el testigo en Florida.

El portal RealCrearPolitics, que elabora promedios de encuestas, le otorga al demócrata 8,1 puntos de diferencia sobre su rival republicano a nivel nacional, pero en Florida están prácticamente empatados, en parte por el peso del voto de cubanos y venezolanos que apoyan a Trump por su política de mano dura contra los gobiernos de sus respectivos países.

Florida es un estado codiciado en las elecciones presidenciales de EE.UU. por ser un de los más poblados el país y por tanto con más votantes, pero también por los 29 votos del Colegio Electoral que recibe el más votado en este territorio.

En el Colegio Electoral es donde se decide el ganador de las elecciones presidenciales en EE.UU., que puede ser un candidato con menos votos en las urnas que su rival pero con más votos electorales, como ocurrió con Trump y Hillary Clinton en 2016.

A la vez es un estado sin patrón de voto fijo. En 2016 Trump ganó en Florida, aunque por solo unos 100.000 votos, pero en las dos elecciones en las que participó Obama el más votado fue el hoy expresidente.

El resultado suele ser siempre muy ajustado en este estado, donde además ha habido notorios problemas en el computo de votos, como sucedió en el año 2000 con George W. Bush y Al Gore como candidatos.

Este año marcado por la COVID-19 y una extrema polarización en la política, más de 4,7 millones de floridanos han votado por correo o adelantado.

Hasta el viernes, cuando faltaban 11 días para las elecciones, 4.771.956 personas habían ya votado. De ellos más de 3,38 millones han votado por correo y 1,3 millones en persona anticioadamente, como hizo hoy Trump.

Entre los votantes por correo, los inscritos como demócratas aventajan por unos 500.000 a los registrados como republicanos, mientra en la modalidad de voto anticipado son mas los republicanos (unos 200.000 más) que los demócratas.