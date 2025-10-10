El camino de María Corina Machado hacia el Nobel de Paz

El Comité Noruego del Nobel anunció este 10 de octubre de 2025 que el Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado a María Corina Machado Parisca en reconocimiento a su labor sostenida en la defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su esfuerzo por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

¿Quién es María Corina Machado?

Machado, ingeniera industrial egresada de la Universidad Católica Andrés Bello con una especialización en Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración y con formación internacional en el programa World Fellows de la Universidad de Yale, se ha consolidado como una de las líderes más influyentes de América Latina en materia de derechos humanos y democracia. Su trayectoria política abarca más de dos décadas de participación activa en la oposición venezolana, durante las cuales ha fundado y coordinado movimientos como Vente Venezuela y la asociación civil Súmate, así como participado en la plataforma Soy Venezuela, espacios dedicados a la defensa del voto, la transparencia electoral y la unidad de la oposición frente al régimen autoritario.

María Corina Machado Foto: AFP

María Corina Machado fue electa diputada a la Asamblea Nacional por el estado Miranda en 2011, obteniendo el mayor número de votos de su elección, y en 2023 ganó las primarias de la oposición con más del 90 por ciento de los sufragios, consolidándose como líder para enfrentar al chavismo en las elecciones presidenciales de 2024, aunque su candidatura fue bloqueada por el régimen, lo que la llevó a apoyar a Corina Yoris como representante de su movimiento. Su carrera ha estado marcada por la confrontación directa con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo un secuestro breve durante una manifestación en Caracas en enero de 2025, inhabilitaciones políticas, persecución judicial y campañas de desprestigio, pero a pesar de las amenazas ha mantenido una presencia constante en Venezuela y en escenarios internacionales, fortaleciendo su liderazgo y demostrando un compromiso inquebrantable con la democracia.

El Comité Noruego del Nobel destacó que la Sra. Machado ha sido capaz de cohesionar a una oposición previamente dividida, defendiendo principios democráticos fundamentales en un contexto de crisis humanitaria, económica y política en Venezuela, donde millones de ciudadanos han abandonado el país y la represión del Estado se dirige contra la población civil. Su trabajo ha incluido la formación de miles de voluntarios como observadores electorales para garantizar elecciones transparentes y justas, así como la documentación rigurosa de los recuentos de votos frente a un régimen que rechazó los resultados electorales, demostrando que la resistencia pacífica y organizada puede ser un instrumento de transformación social y política.



María Corina Machado, Premio Nobel de Paz Foto: Premio Nobel de Paz

El premio también reconoce la importancia de la democracia como base de una paz duradera, en un mundo donde los regímenes autoritarios y la militarización de la sociedad representan un desafío creciente. María Corina Machado encarna el ejemplo de que la defensa de la libertad, la participación ciudadana y el respeto por los derechos humanos son esenciales para la estabilidad y el bienestar de los pueblos. Su liderazgo ha trascendido fronteras, participando en foros internacionales y recibiendo reconocimientos como el Premio Perfil de Defensa de la Democracia en 2024, convirtiéndose en un referente global de la lucha pacífica por la libertad y la justicia.

El Nobel de Paz 2025 no solo celebra la trayectoria de María Corina Machado como defensora de la democracia y los derechos humanos, sino que también envía un mensaje de respaldo internacional a los ciudadanos venezolanos que continúan resistiendo la represión y la injusticia. Su compromiso con la transición pacífica hacia un gobierno democrático, su valentía frente a la persecución y su capacidad de movilizar a la sociedad civil en defensa de los principios democráticos son los factores determinantes que justifican la concesión de este galardón. María Corina Machado se convierte así en la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz y en un símbolo de resistencia democrática en América Latina frente a las dictaduras del siglo XXI, demostrando que la libertad y la justicia requieren coraje y perseverancia.