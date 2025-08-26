Ellos conforman el Cartel de los Soles, según el Departamento de Justicia de EE. UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene una serie de acusaciones contundentes que señalan a Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, y a varios de sus colaboradores de alto nivel como los líderes y administradores del Cartel de los Soles, a quien señalan como organización narcoterrorista.

Según el el exfiscal General de EE. UU., William P. Barr, el régimen venezolano, liderado por Maduro, está "plagado de criminalidad y corrupción" en un informe del 2020. Las autoridades estadounidenses alegan que, durante más de 20 años, Maduro y sus principales lugartenientes conspiraron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para inundar Estados Unidos con toneladas de cocaína, con el objetivo expreso de "socavar la salud y el bienestar de nuestra nación".



Quiénes conforman el Cartel de los Soles

El nombre Cartel de los Soles hace referencia a las insignias solares que adornaban los uniformes de los altos mandos militares venezolanos. La acusación formal sustitutiva, revelada en el Distrito Sur de Nueva York, acusa a los siguientes individuos como líderes y administradores de esta organización, al menos desde 1999:



Nicolás Maduro Moros, 57 años, expresidente de Venezuela.

Nicolás Maduro Foto: AFP

57 años, expresidente de Venezuela. Diosdado Cabello Rondón, 56 años, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.

Diosdado Cabello Foto: AFP

56 años, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Hugo Armando Carvajal Barrios alias “El Pollo”, 59 años, exdirector de inteligencia militar.

BLU Radio // Hugo Carvajal // Foto: AFP PRESIDENCIA/AFP

alias “El Pollo”, 59 años, exdirector de inteligencia militar. Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58 años, exgeneral de las fuerzas armadas de Venezuela.

General Clíver Alcalá Cordones - Foto: YouTube Control Ciudadano

Además, dos líderes de las Farc, Luciano Marín Arango alias “Iván Márquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte alias “Jesús Santrich”, también fueron acusados por su presunta participación en esta alianza narcoterrorista.

El Gobierno de Javier Milei declara como organización terrorista al Cartel de los Soles

Las autoridades estadounidenses detallan que Maduro y los demás acusados abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas del país, incluyendo partes del ejército, el aparato de inteligencia, el poder legislativo y el judicial. Esta corrupción sistémica, afirman, fue fundamental para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Se alega que el Cartel de los Soles no solo buscaba enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también "inundar Estados Unidos de cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a sus consumidores". En su rol como líder del Cartel, Maduro Moros supuestamente negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las Farc, ordenó el suministro de armas de uso militar a las Farc, coordinó relaciones exteriores para facilitar el tráfico a gran escala y solicitó asistencia de las FARC para entrenar a una milicia no autorizada.

Estados Unidos ha calificado al Cartel de los Soles como una organización terrorista, asegurando que está vinculado al gobierno venezolano y proporciona apoyo material a otras organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Esta designación permite a EE. UU. utilizar "todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando el hemisferio". Ecuador también ha respaldado esta clasificación.

Por su parte, el gobierno de Venezuela, a través del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha declarado que "el Cartel de los Soles es un invento" de Estados Unidos, afirmando que es una estrategia para atacar a quienes les "molestan".