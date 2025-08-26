¿Existe el Cartel de los Soles? Esto respondió mindefensa sobre la versión del presidente Petro

El debate sobre la existencia del llamado Cartel de los Soles, vinculado a altos mandos militares en Venezuela y señalado por organismos internacionales de tener nexos con el narcotráfico, volvió a encenderse en Colombia. En entrevista con Mañanas Blu, el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, respondió a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien días atrás aseguró que esta organización no existe como estructura criminal reconocida.

MinDefensa niega información sobre el Cartel de los Soles

Consultado directamente sobre la posible existencia del Cartel de los Soles, el ministro Sánchez fue enfático en que los documentos de inteligencia colombianos no contemplan esa amenaza.

“Para nosotros existen amenazas transnacionales, existe crimen organizado trasnacional y está caracterizado en los planes que tenemos (…) los grupos armados organizados que ya todos conocen: el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias en todas sus expresiones. Esa es la información que tenemos en nuestros documentos de inteligencia”, afirmó.

El funcionario también descartó que a la fecha se haya recibido información oficial de agencias de inteligencia estadounidenses sobre los supuestos vínculos del cartel con organizaciones como el ELN o con células de Hezbolá en territorio venezolano.

“Yo no he tenido ninguna información sobre eso”, subrayó Sánchez. De esta forma, el ministro respaldó de manera indirecta la postura del presidente Petro, quien recientemente afirmó que la existencia de esa estructura no está probada y que su mención responde más a intereses políticos que a realidades documentadas.

Tensiones en la frontera con Venezuela

Otro de los temas abordados en la entrevista fue el reciente despliegue militar anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro en estados fronterizos como Zulia y Táchira. Sánchez explicó que Colombia se enteró de estos movimientos a través de los medios de comunicación, y no mediante canales oficiales bilaterales.

“Hace parte de las acciones que son autónomas, son soberanas de cada nación. Nosotros por nuestra parte estamos enfocados en cumplir nuestra misión en nuestro territorio, enfocados en proteger a todos los colombianos”, aseguró. Si bien reconoció haber tenido interlocuciones indirectas con Venezuela por medio de la embajada, aclaró que no existe coordinación operativa entre las Fuerzas Militares de ambos países.

Esta zona binacional tiene un enfoque de tipo económico y social. Nosotros debemos garantizar la seguridad en zona de frontera, pero en todo el territorio nacional añadió.

¿Qué dijo Petro sobre el Cartel de los Soles?

El presidente Petro realizó una serie de afirmaciones en su cuenta de X que han generado una fuerte reacción por parte de un congresista estadounidense.

En sus publicaciones, el mandatario colombiano negó la existencia del "Cartel de los Soles", calificándolo como una "excusa ficticia de la extrema derecha" para derrocar gobiernos que no se alinean con sus intereses. Afirmó que el tráfico de cocaína colombiana a través de Venezuela está controlado por una "Junta del narcotráfico" cuyos líderes residirían en Europa y Oriente Medio. Petro declaró haber propuesto a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela una alianza para "destruir juntos ese cartel", enfatizando que la clave es la "coordinación y no la sumisión".

Trino del presidente Petro sobre el cartel de los soles

Estas declaraciones provocaron una inmediata y contundente respuesta del congresista republicano estadounidense Carlos Gimenez, quien advirtió que el Legislativo de su país tomará en cuenta las palabras de Petro. El representante calificó la situación como "gravísima" y afirmó que en el Congreso de Estados Unidos "no tomarán esto a chiste", sugiriendo que el pronunciamiento podría agravar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Díaz-Balart concluyó su mensaje señalando que, en su opinión, "Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia".

Reforzamiento militar en regiones críticas

Frente a los pedidos de sectores políticos venezolanos, como Diosdado Cabello, de aumentar la presencia militar en la frontera, el ministro aclaró que Colombia despliega sus tropas de acuerdo con prioridades estratégicas internas.

“Nuestro enfoque está en sitios priorizados como el Catatumbo, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. Ahí concentramos esfuerzos para neutralizar las amenazas narcoterroristas que delinquen en el país”, señaló. De acuerdo con Sánchez, la frontera sigue siendo un punto sensible, pero el objetivo principal es atacar a las estructuras criminales nacionales que afectan la seguridad de las comunidades.

Operaciones contra disidencias de las FARC

La conversación también abordó la ofensiva contra las disidencias de las FARC. El ministro confirmó que actualmente no hay un cese al fuego bilateral en curso, lo que permite a las tropas mantener operaciones ofensivas.

“Siempre he dicho: si los encontramos en flagrancia, deben emplear toda la fuerza legítima del Estado, porque no podemos cometer el delito de omisión. Debemos actuar totalmente contra la amenaza y lo hemos ratificado”, indicó.El general en retiro explicó que, si bien la política de paz del Gobierno permite la apertura de diálogos, las Fuerzas Armadas cuentan con plena libertad para enfrentar a los grupos armados ilegales, en especial al frente de alias Calarcá.

