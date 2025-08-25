Publicidad

Petro niega existencia de Cartel de los Soles: "Una excusa de la derecha para derribar gobiernos"

El Gobierno de Donald Trump ha afirmado que el grupo criminal del Cartel de los Soles tendría nexos con el régimen de Nicolás Maduro.

Petro-Maduro
Fotos: AFP
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: agosto 25, 2025 10:42 a. m.

A pesar de que Estados Unidos señaló al Cártel de los Soles como una organización terrorista directamente vinculada al régimen de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, el presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X que este grupo no existe y que es “la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

El mandatario agregó en su publicación: “El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”.

También señaló que el problema político de Venezuela debe resolverse entre los venezolanos, dialogando y con más democracia. “Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: la Gran Colombia potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz”, concluyó.

Cabe mencionar que la tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha dejado en medio a Colombia, que parece inclinarse más hacia Caracas. El Gobierno de Donald Trump duplicó la recompensa por la captura de Maduro y señaló que el Cártel de los Soles apoya al Cártel de Sinaloa y al Tren de Aragua, dos organizaciones terroristas.

