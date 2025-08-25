Petro niega existencia de Cartel de los Soles: "Una excusa de la derecha para derribar gobiernos"

A pesar de que Estados Unidos señaló al Cártel de los Soles como una organización terrorista directamente vinculada al régimen de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, el presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X que este grupo no existe y que es “la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

El mandatario agregó en su publicación: “El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 25, 2025

También señaló que el problema político de Venezuela debe resolverse entre los venezolanos, dialogando y con más democracia. “Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: la Gran Colombia potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz”, concluyó.

Cabe mencionar que la tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha dejado en medio a Colombia, que parece inclinarse más hacia Caracas. El Gobierno de Donald Trump duplicó la recompensa por la captura de Maduro y señaló que el Cártel de los Soles apoya al Cártel de Sinaloa y al Tren de Aragua, dos organizaciones terroristas.