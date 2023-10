Embajada de UE en Colombia advierte sobre intentos de estafa con el permiso de viaje ETIAS

La Delegación de la Unión Europea (UE) en Colombia advirtió este jueves sobre desinformación con fines de estafa relacionada con el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés), que debe entrar en vigor el año próximo.

El jefe de la Misión Comercial de la UE en Bogotá, Pablo Neira, señaló en una rueda de prensa que "hay mucha desinformación" en internet y redes sociales donde han detectado numerosas páginas falsas que ofrecen el trámite del ETIAS, necesario para colombianos para entrar en la UE desde el próximo año, para obtener dinero de los interesados.

"Somos conscientes de que hay un cierto nivel de estafas en relación al ETIAS y queremos pasar un mensaje muy claro, el ETIAS no está en vigor por ahora para los ciudadanos colombianos o de otros países", explicó Neira.

El ETIAS es un sistema de autorización que deberán tramitar las personas de 58 países, entre ellos Colombia, que están exentos de visado para viajes de corta duración (hasta de 90 días) a 30 países europeos.

La entrada en vigor del requisito estaba prevista para mayo de este año pero ha sido aplazada y se espera que empiece en octubre de 2024.

Sin embargo, la UE ha detectado en todo el mundo al menos 60 páginas fraudulentas de supuestos intermediarios que desde ya ofrecen tramitar dicha autorización para aprovecharse de la gente.

"Quienes viajen a la Unión Europea no necesitan pagar ningún tipo de tarifa, no necesitan todavía el permiso. Estamos atentos a que este procedimiento entre en vigor, probablemente el año que viene, todavía no tenemos la fecha exacta", agregó Neira.

Según el diplomático, "este tipo de procedimiento fraudulento" es "de gran preocupación" para la UE y "por eso queremos evitar que la gente pague".

Cuando entre en vigor, la aplicación para obtener el ETIAS tendrá un costo de siete euros (unos 30.000 pesos) y la validez del permiso, que sirve para entradas múltiples, será de tres años o hasta la fecha de caducidad del pasaporte, señaló Neira, quien aclaró que no se trata de un visado.

La aplicación para el ETIAS se hará de manera electrónica por medio de la página oficial de la UE, que aún no está habilitada para recibir solicitudes.

Los países que forman parte del sistema ETIAS son 26 de los 27 miembros de la Unión Europea -la única excepción es Irlanda - y cuatro que no hacen parte de la UE: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza .

