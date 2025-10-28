En vivo
Nuevos ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Señorita Antioquia
Petro en Lista Clinton

Blu Radio  / Mundo  / Embajadora alerta por alta presencia de colombianos en Jamaica en medio del huracán Melissa

Embajadora alerta por alta presencia de colombianos en Jamaica en medio del huracán Melissa

La embajadora de Colombia en Jamaica, Emiliana Bernard, confirmó que hay entre 280 y 300 colombianos en territorio jamaicano, varios de ellos, turistas que no pudieron evacuar tras el cierre anticipado del aeropuerto por la inminencia del huracán Melissa.

Foto: EFE / Meta IA
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

En diálogo con Noticias Caracol, la embajadora de Colombia en Jamaica, Emiliana Bernard, entregó un primer balance sobre la situación de los connacionales y la capacidad de respuesta local frente a la llegada del huracán Melissa.

Explicó que el Gobierno jamaicano ha intensificado las acciones de prevención y alojamientos temporales, “Jamaica ha desplegado cerca de 800 albergues en toda la isla, que es una cifra bien interesante”, aunque reconoció que no todos han sido utilizados a su máxima capacidad debido a la resistencia de varios ciudadanos a movilizarse.

Señaló que hay entre 280 y 300 colombianos residentes en la isla, una cifra variable debido a la movilidad constante de turistas, “la gente se mueve mucho a otros países, algunos llegan y no aparecen en nuestros registros y pues tenemos una población, diríamos, flotante de turistas”, sostuvo.

Huracan-Melissa-AFP.png
Huracán Melissa
Foto: AFP

La embajadora agregó que las orientaciones se enfocan primero en garantizar su protección física, especialmente a quienes quedaron atrapados por el cierre anticipado del tráfico aéreo.

“Se le ha dado unas orientaciones, primero de resguardarse porque no alcanzaron a salir, el aeropuerto se cerró, no tuvieron tiempo para salir del aeropuerto, pese a que su viaje estaba estipulado en los términos antes del cierre del aeropuerto, se cerró antes y pues ahí estamos dándole las instrucciones y las orientaciones precisas para primero resguardarse y luego las informaciones de contacto pertinentes para cuando pase esta emergencia del huracán” afirmó la embajadora.

Bernard subrayó que Melissa representa un desafío mayor frente a emergencias previas en la isla, “este huracán sobre todo es muy fuerte y creo que es distinto a los que ellos hayan podido vivir”.

La Embajada está a la espera de que pase la fase crítica para consolidar un reporte final sobre daños y necesidades, “esperamos que el huracán llegue a tierra, que pase, transcurra, para que podamos tener una evaluación final de las estadísticas y de los impactos en la vida de Jamaica, para también transmitir al gobierno de Colombia para explorar posibles ayudas, tal como se hizo el año anterior con el huracán Beryl”, recordó.

