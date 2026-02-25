En discurso ante el Congreso Trump siembra aún más incertidumbre sobre aranceles

En vivo
Trump, en la alocución más larga (107 minutos) jamás pronunciada ante una sesión conjunta del Congreso, aprovechó para tildar de "desafortunada" la decisión del Tribual Supremo de tumbar parte de sus mal llamados "aranceles recíprocos" el pasado viernes.

