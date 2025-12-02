Encuentran cuerpo de influencer en una maleta: llevaba semanas desaparecida

El mundo digital vuelve a conmocionarse luego de conocerse el macabro asesinato de la influencer australiana Stefanie Pieper, de 31 años, un hecho que ha estremecido a la comunidad y a las autoridades europeas. Tras varias semanas de búsqueda y una desaparición llena de interrogantes, su caso tomó un giro devastador.

El cuerpo de Stefanie fue hallado dentro de una maleta enterrada en un bosque de Eslovenia. El hallazgo se produjo después de que su exnovio, Patrik M., admitiera el crimen ante la policía, lo que permitió a las autoridades avanzar en una investigación que ya mantenía en alerta a sus seguidores y a la prensa internacional.

Pieper, reconocida por su contenido sobre moda, belleza y maquillaje, fue vista por última vez en la madrugada del 23 de noviembre, cuando regresaba a su apartamento en Graz tras una fiesta prenavideña. Compartió taxi con una amiga, quien la dejó en la entrada del edificio. Desde ese momento no se volvió a saber nada de ella.

Influencer asesinada en Australia: así hallaron el cuerpo de Stefanie Pieper

La preocupación creció cuando Stefanie no asistió a una sesión fotográfica ni respondió llamadas. Las autoridades ingresaron a su apartamento y encontraron rastros de sangre en el marco de una puerta, además de su perro, Marlow, solo y visiblemente alterado. Horas más tarde, agentes ubicaron el celular de la joven en unos arbustos cercanos.

Vecinos del sector afirmaron haber escuchado ruidos fuertes y una discusión alrededor de las ocho de la mañana del día de su desaparición. La policía también revisó sus últimos mensajes de WhatsApp, en los que Stefanie mencionaba haber visto una “figura oscura” mientras paseaba a su mascota, un detalle que ahora adquiere especial relevancia para los investigadores.

Asesinato de Stefanie Pieper: exnovio confesó y dio detalles del crimen

Según el medio australiano Kronen Zeitung, la investigación avanzó de manera decisiva cuando Patrik M., portero de discoteca y expareja de la influencer, admitió ser el responsable. De acuerdo con las autoridades, ambos mantenían una relación intermitente. El hombre habría estrangulado a la joven, ocultado su cuerpo en una maleta y trasladado los restos hasta un bosque esloveno.

Tras confesar, Patrik guió a los detectives hasta el lugar exacto donde enterró la maleta. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que cruzó la frontera hacia Eslovenia ese mismo día y regresó horas después. Al volver, incluso habría intentado incendiar el vehículo, un Volkswagen Golf, para eliminar evidencia.

El caso, que aún tiene varias líneas abiertas, se ha convertido en uno de los más impactantes del cierre de año en Europa, no solo por su crueldad, sino por la brutal forma en que terminó la vida de una joven creadora de contenido que era admirada por miles de seguidores.